Rugby, Test Match Italia-Portogallo: il XV degli azzurri. Debutto per Giacomo Da Re (Di giovedì 23 giugno 2022) Inizia il cammino nei Test Match estivi per la Nazionale Italiana di Rugby. Gli azzurri guidati da Kieran Crowley sfideranno sabato alle ore 18.00 il Portogallo. Nella conferenza stampa pre partita l’allenatore tricolore ha annunciato la formazione che partirà dal primo minuto: spazio ad una novità, quella di Giacomo Da Re all’apertura. Questo il XV dell’Italia: 15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 2 caps) 14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 13 caps) 12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 5 caps) 11 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 35 caps) 10 Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente) 9 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Inizia il cammino neiestivi per la Nazionalena di. Gliguidati da Kieran Crowley sfideranno sabato alle ore 18.00 il. Nella conferenza stampa pre partita l’allenatore tricolore ha annunciato la formazione che partirà dal primo minuto: spazio ad una novità, quella diDa Re all’apertura. Questo il XV dell’: 15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 2 caps) 14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton, 13 caps) 12 Leonardo MARIN (Benetton, 5 caps) 11 Edoardo PADOVANI (Benetton, 35 caps) 10DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton, esordiente) 9 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro ...

Pubblicità

Rugbymeet : ???? Italia: Da Re esordiente con la maglia numero 10 ?? Test match in diretta TV su Sky Sport ?? La formazione azzurr… - sportli26181512 : Al via l'estate del rugby, sabato Portogallo-Italia. Il test match live su Sky: Iniziano i test-match dell'Italia d… - RugbySupplies : Ep. 276 Rugby History Test match British Isles vs New Zealand 1950 Per Rugby History il primo tour del dopoguerra… - leonifuori_pod : #ingressilaterali: arrivano i Test Match estivi. Chi è il vostro titolare imprescindibile per la prima contro il Po… - CatelliRossella : Peggiorare è difficile ??Rugby: Italia prepara test estivi, Crowley 'avanti con crescita' - Sport - ANSA -