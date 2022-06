Rugby, Crowley verso il Tour dell’Italia: “Continuiamo a costruire dopo aver posto le fondamenta” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Siamo al primo Tour dopo quattro anni, e per 26 giocatori su 33 del nostro sarà il primo in assoluto. Ma è soprattutto l’opportunità per continuare la strada intrapresa un anno fa proprio partendo da Pergine. L’obiettivo è quello di continuare a costruire dopo aver posto le fondamenta nel Sei Nazioni. Molti hanno considerato inaspettata la vittoria di Cardiff, ma i nostri progressi sono stati costanti. Penso alla crescita dei leader, a come hanno guidato il gruppo mantenendo il processo al centro. Sono stati mesi importanti per la formazione della nostra identità”. Queste le parole di Kieran Crowley, ai microfoni della FedeRugby, in vista del Tour che vedrà impegnata l’Italia in tre tappe contro Portogallo (il 25 ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) “Siamo al primoquattro anni, e per 26 giocatori su 33 del nostro sarà il primo in assoluto. Ma è soprattutto l’opportunità per continuare la strada intrapresa un anno fa proprio partendo da Pergine. L’obiettivo è quello di continuare alenel Sei Nazioni. Molti hanno considerato inaspettata la vittoria di Cardiff, ma i nostri progressi sono stati costanti. Penso alla crescita dei leader, a come hanno guidato il gruppo mantenendo il processo al centro. Sono stati mesi importanti per la formazione della nostra identità”. Queste le parole di Kieran, ai microfoni della Fede, in vista delche vedrà impegnata l’Italia in tre tappe contro Portogallo (il 25 ...

