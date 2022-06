Rudolph Giuliani: «Voto manipolato con metodi scientifici, Trump è il vero leader repubblicano» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Voto per le presidenziali americane è stato davvero truccato? «Trump sin dall’inizio ne era convinto e aveva le prove del furto, così come il sottoscritto. E ne siamo convinti tuttora». Lo ha affermato in un’intervista a La Stampa l’ex sindaco di New York e fedelissimo del tycoon, Rudolph Giuliani, commentando i lavori della Commissione sul 6 gennaio 2021. Rudolph Giuliani: «Manipolazione attuata secondo metodi scientifici» «Ci sono migliaia di elettori che sono convinti della stessa cosa, così come ci sono state persone istruite a manipolare il Voto, truccare le macchine elettorali, a manovrare il Voto per posta», ha proseguito Rudolph Giuliani, sostenendo che ci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilper le presidenziali americane è stato davtruccato? «sin dall’inizio ne era convinto e aveva le prove del furto, così come il sottoscritto. E ne siamo convinti tuttora». Lo ha affermato in un’intervista a La Stampa l’ex sindaco di New York e fedelissimo del tycoon,, commentando i lavori della Commissione sul 6 gennaio 2021.: «Manipolazione attuata secondo» «Ci sono migliaia di elettori che sono convinti della stessa cosa, così come ci sono state persone istruite a manipolare il, truccare le macchine elettorali, a manovrare ilper posta», ha proseguito, sostenendo che ci ...

