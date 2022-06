Rosanna Vaudetti, malore in mare nelle Marche: ecco come sta l’ex annunciatrice italiana (Di giovedì 23 giugno 2022) Rosanna Vaudetti, classe 1937, è un’ex annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1998. Primo volto apparso sul Secondo Programma della Rai e prima persona andata in onda sulla televisione a colori in Italia, oltre ad annunciare per quasi quarant’anni le trasmissioni della TV di Stato italiana ha anche condotto numerose rubriche e trasmissioni di successo come Giochi senza frontiere e commentato per diversi anni l’Eurovision Song Contest. In queste ore la donna si trovava al mare quando ha avuto un malore improvviso: ecco come sta ora Rosanna Vaudetti.



