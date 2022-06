Roma, vedono gli agenti e nascondono la droga: arrestate 2 persone (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, zona Quarticciolo. Qui il 23 marzo scorso due persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, per spaccio di stupefacenti. A nulla sono servite le frettolose operazioni dei due che, alla vista dei poliziotti, hanno immediatamente cercato di fare piazza pulita della droga che avevano con loro. Leggi anche: Spaccio alle porte di Latina, cittadino albanese vendeva diverse dosi di cocaina: arrestato Roma, spaccio al Quarticciolo: i fatti Nel corso dell’operazione i due, accortisi della presenza degli agenti in borghese, avevano tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente di cui erano in possesso e di liberarsi delle chiavi di due motorini. All’interno di quest’ultimi, gli agenti hanno sequestrato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022), zona Quarticciolo. Qui il 23 marzo scorso duesono statedaglidella Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, per spaccio di stupefacenti. A nulla sono servite le frettolose operazioni dei due che, alla vista dei poliziotti, hanno immediatamente cercato di fare piazza pulita dellache avevano con loro. Leggi anche: Spaccio alle porte di Latina, cittadino albanese vendeva diverse dosi di cocaina: arrestato, spaccio al Quarticciolo: i fatti Nel corso dell’operazione i due, accortisi della presenza degliin borghese, avevano tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente di cui erano in possesso e di liberarsi delle chiavi di due motorini. All’interno di quest’ultimi, glihanno sequestrato ...

