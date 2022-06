Roma, rinnovo Zaniolo: oggi Tiago Pinto incontra l’agente. Si decide il futuro (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella giornata di oggi, il dirigente della Roma Tiago Pinto incontrerà l’agente di Zaniolo per decidere il futuro e parlare del rinnovo del calciatore Giornata importante in casa Roma per decidere il futuro di Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto incontrerà oggi a Milano Claudio Vigorelli, agente del calciatore, per sedersi al tavolo e decidere il da farsi. E le strade che si prospettano davanti sono tre. Per prima cosa, il g.n. giallorosso chiederà al procuratore se sono pervenute offerte per Zaniolo con la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella giornata di, il dirigente dellaincontreràdiperre ile parlare deldel calciatore Giornata importante in casaperre ildi Nicolò. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il general managerincontreràa Milano Claudio Vigorelli, agente del calciatore, per sedersi al tavolo ere il da farsi. E le strade che si prospettano davanti sono tre. Per prima cosa, il g.n. giallorosso chiederà al procuratore se sono pervenute offerte percon la ...

