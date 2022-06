Roma-Kiev: Mattarella, "Dalla Russia anacronistiche velleità di potenza" (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Il conflitto "scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza, richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella aprendo i lavori della seconda Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo, parlando delle conseguenze dell'invasione russa. A Bruxelles intanto il Consiglio europeo discute sulla possibilità di concedere a Ucraina e Moldova lo status di candidato per l'adesione alla Ue. Draghi e i premier del Pse (Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Malta) hanno già espresso parere favorevole. Resta sul campo la proposta italiana di imporre un tetto al prezzo del gas russo per evitare di finanziare con ingenti risorse la guerra di Putin. Il premier greco ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Il conflitto "scatenato da Mosca perdi, richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergioaprendo i lavori della seconda Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo, parlando delle conseguenze dell'invasione russa. A Bruxelles intanto il Consiglio europeo discute sulla possibilità di concedere a Ucraina e Moldova lo status di candidato per l'adesione alla Ue. Draghi e i premier del Pse (Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Malta) hanno già espresso parere favorevole. Resta sul campo la proposta italiana di imporre un tetto al prezzo del gas russo per evitare di finanziare con ingenti risorse la guerra di Putin. Il premier greco ...

