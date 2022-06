“Roma Imperiale – Virtual Reality Bus” | mostra in movimento e in 3D

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nella Capitale arrivaBus, unaintra le meraviglie della Città Eterna alla scoperta dei capolavori dellaantica; si tratta della prima esperienza immersiva di questo tipo, oggi unica al mondo. Un modo per regalare ai cittadini e ai turisti una visita archeologica esclusiva servendosi anche del 3D. Incontro tra innovazione e storia, così potremmo descrivere lainche regala la prima esperienza immersiva unica al mondo che si serve di unBus. Un modo per vivere ed esplorare le bellezze dellaAntica visitandomente, grazie ...

Pubblicità

scrip : La società e l'economia nella Roma imperiale - andrea27669 : RT @Melaion: Pensare che l'uomo con la sua tecnologia possa dominare, ordinare le forze della Natura, è teologia, o cristianesimo imperiali… - Melaion : Pensare che l'uomo con la sua tecnologia possa dominare, ordinare le forze della Natura, è teologia, o cristianesim… - romatoday : Roma Antica in 3D: il viaggio all’indietro nel tempo è a bordo di un bus elettrico - casertafocus : GUARDA LE FOTO - Da oggi la Roma Imperiale - Virtual Reality Bus, la mostra in movimento che fa rivivere a cittadi… -

... Iside e probabilmente Serapide è il segno di quel sincretismo religioso tipico dell'antica...di pochi metri il microcosmo di un'abitazione privata e il macrocosmo di un grande impianto, ...... per il quale l'antichità costituisce fin dagli albori una fonte inesauribile di storie e temi a cui attingere, e uno straordinario monumento della". La rassegna, a ingresso gratuito ...Roma - Giove, Giunone, Minerva, ma anche Anubi, Iside e Serapide: divinità romane ed egizie regnano insieme nella domus riaperta dopo 30 anni alle Terme di Caracalla, e raccontano ai visitatori il car ...è espressione del sincretismo religioso che aveva caratterizzato Roma fin dalle sue origini e che in quei decenni si andava sempre più affermando nella capitale dell’impero, come dimostra anche il ...