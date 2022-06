Roma, il saluto di Fuzato sui social: «Lascio una famiglia» (Di giovedì 23 giugno 2022) Fuzato lascia la Roma per l’Ibiza. Sui social il suo saluto ai giallorossi: «Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma» Daniel Fuzato, portiere della Roma, saluta i giallorossi per passare all’Ibiza. Sui social, l’ormai ex estremo difensore giallorosso si è congedato con un lungo post di saluti. «GRAZIE Roma, questi ultimi 4 anni sono stati incredibili, sono arrivato un ragazzo, pieno di sogni e obiettivi. Ho vissuto intensamente tutti gli allenamenti e le partite, ho sempre cercato di dare il mio massimo ed essere pronto in ogni occasione. Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma, grazie ai tifosi, per tutto l’affetto». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)lascia laper l’Ibiza. Suiil suoai giallorossi: «Parto felice, sapendo di aver lasciato una» Daniel, portiere della, saluta i giallorossi per passare all’Ibiza. Sui, l’ormai ex estremo difensore giallorosso si è congedato con un lungo post di saluti. «GRAZIE, questi ultimi 4 anni sono stati incredibili, sono arrivato un ragazzo, pieno di sogni e obiettivi. Ho vissuto intensamente tutti gli allenamenti e le partite, ho sempre cercato di dare il mio massimo ed essere pronto in ogni occasione. Parto felice, sapendo di aver lasciato una, grazie ai tifosi, per tutto l’affetto». L'articolo proviene da ...

