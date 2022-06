Roma - Celik, 7 milioni al Lille, fumata bianca nei prossimi tre giorni (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma - La Roma è pronta a chiudere per Celik del Lille . Mourinho avrà presto, nel giro di al massimo tre giorni, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022)- Laè pronta a chiudere perdel. Mourinho avrà presto, nel giro di al massimo tre, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - DiMarzio : #Calciomercato | Terminata la cena tra #Roma e #Sassuolo per #Frattesi: - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - sportli26181512 : Roma-Celik, 7 milioni al Lille, fumata bianca nei prossimi tre giorni: Mourinho avrà presto il suo terzino destro,… - MourinhoNews77 : RT @forzaroma: Mercato Roma, passi in avanti per Celik: chiusura attesa nei prossimi tre giorni #ASRoma -