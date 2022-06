(Di giovedì 23 giugno 2022) Un’opera d’arte che ripuliscefarebbe un micro-bosco di 18. Si chiama We need a change e, con i suoi 110 metri, è ilpiùa Valmontone, vicino. È “street art utilizzatastrumento di rigenerazione urbana ma anchemezzo per richiamare l’attenzione sul climate change“, si legge in una nota. “È un modo inusuale ed immediato per parlare di sostenibilità e metterla in campo concretamente”. Le pitture chenoper pensare al Climate change Grazie alla tecnologia airlite, 100% naturale nata in Italia da Massimo Bernardoni, Antonio Cianci e Arun Jayadev, le particolari pitture utilizzate nel ...

Roma, arriva il murales sostenibile più lungo d'Italia: purifica l'aria dalla Co2 come 18 alberi - Luce