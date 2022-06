Rispunta Ferrero | a Milano negli hotel del mercato

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 giugno 2022) A volte ritornano. E’ quello che avranno pensato ieri dirigenti e agenti presenti all’“Me Milan”, una delle sedi più frequentate durante il periodo di calcio, quando ha fatto il suo ingresso Massimo. Per l’ex presidente blucerchiato, che non ha e non può ricoprire nessun ruolo ufficiale nella società in seguito all’inchiesta condotta L'articolo