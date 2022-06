(Di giovedì 23 giugno 2022) Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea, nella seduta del 22 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’interamente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il provvedimento passa all’esame della Camera. L'articolo .

Pubblicità

Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento docenti, cosa è confermato e cosa cambia. Le novità del maxi-emendamento - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, cosa è confermato e cosa cambia. Le novità del maxi-emendamento - AniefTorino : Scuola, Anief boccia la riforma del reclutamento: contrattazione superata e precari danneggiati - mariopittoni : Riforma reclutamento, Pittoni (Lega): “Un successo lo spirito di squadra. Ma non è chiusa la questione fase transit… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Riforma reclutamento, nuovi concorsi ma anche modifica alle classi di concorso con accorpamenti e razionalizzazioni ht… -

... in Senato il Governo ha incassato la fiducia sul decreto 36, che interviene sue formazione docenti. Ma il giudizio dei sindacati è negativo. Per fare il punto della nuova......su formazione eintrodotte dal Dl 36 ( Decreto PNRR ) ed approvate dalla prima e settima commissione del Senato. L'Anief ed il suo Presidente Marcello Pacifico bocciano laperché ...(Teleborsa) - Sarà la contrattazione a decidere i criteri sulla formazione iniziale obbligatoria e incentivata a scuola. In vista della fase transitoria, il Comitato di valutazione si avvarrà di un di ...Un successo è stato indubbiamente lo spirito di squadra pazientemente costruito in questi mesi con autentiche “prove generali” nella fase emendativa degli ultimi decreti, che hanno consentito di ...