Riforma Fiscale: cosa cambia per aliquote Irpef, Iva, Catasto e Cashback (Di giovedì 23 giugno 2022) Con 322 voti favorevoli, 43 contrari e 5 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato il Ddl delega per la Riforma Fiscale che ora passerà all’esame del Senato. Se l’approvazione del Parlamento arriva prima dell’estate, probabilmente sarà il governo Draghi a esercitare la delega. Se così non fosse, il tutto sarà rinviato a dopo le elezioni. Vediamo ora cosa cambierà. Riforma Fiscale: le novità principali Innanzitutto l’intesa raggiunta tra i partiti della maggioranza ha cancellato ogni riferimento al “sistema duale“, con il quale tutti i redditi di lavoro sono tassati in maniera progressiva mentre il capitale, mobiliare e immobiliare, viene tassato in modo proporzionale. Ora, si cancella questo sistema, preservando i regimi cedolari esistenti su affitti, titoli di Stato, etc. Come spiega anche il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Con 322 voti favorevoli, 43 contrari e 5 astenuti, l’Aula della Camera ha approvato il Ddl delega per lache ora passerà all’esame del Senato. Se l’approvazione del Parlamento arriva prima dell’estate, probabilmente sarà il governo Draghi a esercitare la delega. Se così non fosse, il tutto sarà rinviato a dopo le elezioni. Vediamo oracambierà.: le novità principali Innanzitutto l’intesa raggiunta tra i partiti della maggioranza ha cancellato ogni riferimento al “sistema duale“, con il quale tutti i redditi di lavoro sono tassati in maniera progressiva mentre il capitale, mobiliare e immobiliare, viene tassato in modo proporzionale. Ora, si cancella questo sistema, preservando i regimi cedolari esistenti su affitti, titoli di Stato, etc. Come spiega anche il ...

