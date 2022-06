Riepilogo NFL 22 giugno | ultime notizie sul campionato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 giugno 2022) I Tampa Bay Buccaneers stanno liberando il veterano scommettitore Bradley Pinion, secondo quanto riportato mercoledì da Mike Garafolo di NFL Network. La squadra ha confermato la mossa più tardi quel giorno.La partenza di Pinion non è una sorpresa totale. I Buccaneers hanno trascorso una scelta del quarto round sullo scommettitore della Georgia Jake Camarda nel draft 2022, stabilendo essenzialmente l’aspettativa che Camarda avrebbe sostituito Pinion. Invece di una battaglia campale per il lavoro, i Buccaneers hanno spianato la strada a Camarda per subentrare prima dell’inizio dell’allenamento preseason. L’ultima stagione di Pinion a Tampa Bay non è stata priva di difficoltà. Pinion ha giocato per problemi all’anca (labbro dell’anca strappato e urto dell’anca) nel 2021, registrando una media di yard per punt (42,5) in carriera in 15 partite giocate. Roster news I Minnesota Vikings ...