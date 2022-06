Ricarica elettriche - Alle colonnine pensa il sindaco (Di giovedì 23 giugno 2022) Le esigenze dei residenti, delle flotte e dei pendolari sono i pilastri della strategia che il consiglio comunale di York, città di circa 200 mila abitanti dell'Inghilterra nordorientale, ha adottato in tema di rete di Ricarica. Un aspetto centrale per l'auspicata diffusione delle auto elettriche non è lasciato quindi all'iniziativa privata, ma viene considerato responsabilità dell'amministrazione pubblica. Un esempio per tutti. A York, peraltro, sono convinti che la HyperHub recentemente inaugurata possa costituire un valido modello per chi sta realizzando le reti di Ricarica urbane. In primo luogo, per la posizione. La stazione di Monks Cross si trova nelle vicinanze dell'omonimo parcheggio d'interscambio, nei pressi della circonvallazione. Seguirà lo stesso criterio anche la seconda installazione, prevista per l'estate. La terza ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 giugno 2022) Le esigenze dei residenti, delle flotte e dei pendolari sono i pilastri della strategia che il consiglio comunale di York, città di circa 200 mila abitanti dell'Inghilterra nordorientale, ha adottato in tema di rete di. Un aspetto centrale per l'auspicata diffusione delle autonon è lasciato quindi all'iniziativa privata, ma viene considerato responsabilità dell'amministrazione pubblica. Un esempio per tutti. A York, peraltro, sono convinti che la HyperHub recentemente inaugurata possa costituire un valido modello per chi sta realizzando le reti diurbane. In primo luogo, per la posizione. La stazione di Monks Cross si trova nelle vicinanze dell'omonimo parcheggio d'interscambio, nei pressi della circonvallazione. Seguirà lo stesso criterio anche la seconda installazione, prevista per l'estate. La terza ...

