Renato Zero, lutto devastante: è morta Marina Marfoglia. La loro ultima foto insieme (Di giovedì 23 giugno 2022) In molti la ricorderanno per sempre con la sua chioma riccia, il papillon, il carisma: un’allure e una voce pazzesche che dominavano gli spettacoli degli anni 70-80. Si è spenta a Roma all’età di 73 anni dopo una lunga malattia. Chi era Marina Marfoglia: esordi e carriera della cantante, attrice, modella e ballerina Aveva quello che si dice il physique du rôle, Marina Marfoglia, e quando si esibiva nei panni di un’artista poliedrica si faceva sempre notare. Ballerina, attrice, cantante, nella sua carriera ha calcato palcoscenici di ogni tipo e si è sempre trovata al posto giusto. Era nel corpo di ballo di Don Lurio, poi nel teatro del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, infine, ha partecipato ai varietà di Enzo Trapani e Antonello Falqui. Ma è stata anche una cantante di talento, tanto da pubblicare con la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 giugno 2022) In molti la ricorderanno per sempre con la sua chioma riccia, il papillon, il carisma: un’allure e una voce pazzesche che dominavano gli spettacoli degli anni 70-80. Si è spenta a Roma all’età di 73 anni dopo una lunga malattia. Chi era: esordi e carriera della cantante, attrice, modella e ballerina Aveva quello che si dice il physique du rôle,, e quando si esibiva nei panni di un’artista poliedrica si faceva sempre notare. Ballerina, attrice, cantante, nella sua carriera ha calcato palcoscenici di ogni tipo e si è sempre trovata al posto giusto. Era nel corpo di ballo di Don Lurio, poi nel teatro del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, infine, ha partecipato ai varietà di Enzo Trapani e Antonello Falqui. Ma è stata anche una cantante di talento, tanto da pubblicare con la ...

