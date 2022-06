Regione Sardegna ha subito il più grande furto di dati per un ente pubblico italiano

Pubblicità

Regione Sardegna

L'incemento percentual dei casi è varia molto da: dal +31,3% della Valle D'Aosta ... in 16 Province l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti: Cagliari (934), Sud(...Al pari dell'area del Montiferru in, dell'isola di Evia in Grecia, e di tante altre parti ... dove lo scorso agosto è divampato il più grande incendio mai registrato nellaLo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, durante la sua audizione (in videoconferenza) davanti alle due Commissioni Attività produttive, commercio e turismo e Lavoro della Camera ...“Dopo mesi di intenso lavoro e di confronto con tutti i soggetti interessati, mettiamo finalmente a disposizione il primo e fondamentale strumento di supporto alle stazioni appaltanti e agli operatori ...