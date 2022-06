Regione Lazio, Calamità Naturale: Tuscia in sofferenza, a Bracciano via alle multe (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha proclamato lo stato di Calamità Naturale per l’intero territorio fino alla data del 30 novembre 2022 a fronte della “grave crisi idrica determinata” dall’assenza di precipitazioni meteorologiche e della difficoltà di “approvvigionamento idrico da parte dei Comuni”. Regione Lazio, Calamità Naturale: l’annuncio di Zingaretti Nel decreto, il governatore ha ribadito la necessità di misure di natura straordinaria ed emergenziale“. In tal senso chiederà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di valutare sulla base della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, le modalità e i presupposti per fronteggiare adeguatamente la crisi. Siccità Lazio: l’allarme dalla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente dellaNicola Zingaretti ha proclamato lo stato diper l’intero territorio fino alla data del 30 novembre 2022 a fronte della “grave crisi idrica determinata” dall’assenza di precipitazioni meteorologiche e della difficoltà di “approvvigionamento idrico da parte dei Comuni”.: l’annuncio di Zingaretti Nel decreto, il governatore ha ribadito la necessità di misure di natura straordinaria ed emergenziale“. In tal senso chiederà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di valutare sulla base della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, le modalità e i presupposti per fronteggiare adeguatamente la crisi. Siccità: l’allarme dalla ...

