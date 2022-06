Ranking Fifa: l’Italia scende al 7° posto. La Top 10 (Di giovedì 23 giugno 2022) La Nazionale verdeoro si conferma prima davanti a Belgio e Argentina, che ha scavalcato la Francia ora quarta. L'Olanda guadagna due posizioni e la Danimarca rientra nella top ten Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 giugno 2022) La Nazionale verdeoro si conferma prima davanti a Belgio e Argentina, che ha scavalcato la Francia ora quarta. L'Olanda guadagna due posizioni e la Danimarca rientra nella top ten

Pubblicità

chrisbreviere : RT @TMit_news: Nuovo ranking #FIFA ????: #Italia ???? ?? dietro la #Spagna ????, #Argentina ???? sul podio ?? #TMdatabase - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, l’Italia perde un posto nel ranking FIFA: Adesso è ufficiale. L’Italia perde una po… - CalcioFinanza : Ufficiale, l’#Italia perde un posto nel ranking #FIFA. Diversi movimenti in top 10: ecco la classifica… - CagliariNews24 : Italia, Ranking FIFA aggiornato: la posizione degli azzurri nella top 10 - RadioRossonera : Non un gran momento per la #nazionale #italiana?? -