Ranking FIFA aggiornato: l'Italia perde una posizione. La TOP 10 (Di giovedì 23 giugno 2022) delle migliori Nazionali del mondo I nuovo Ranking FIFA dice che l'Italia ha perso una posizione e si ritrova ora sesta nella graduatoria delle migliori. Confermato il Brasile al primo posto, mentre entra in TOP 10 la Danimarca. 1. Brasile 1837.56 punti (–)2. Belgio 1821.92 punti (–)3. Argentina 1770.65 punti (+1)4. Francia 1764.85 punti (-1)5. Inghilterra 1737.46 punti (–)6. Spagna 1716.93 punti (+1)7. Italia 1713.86 punti (-1)8. Olanda 1679.41 punti (+2)9. Portogallo 1678.65 punti (-1)10. Danimarca 1665.47 punti (+1) L'articolo proviene da Calcio News 24.

