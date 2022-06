Ranieri e il clamoroso sfogo contro la stampa | giornalisti increduli

(Di giovedì 23 giugno 2022) In passato anche un tecnico comeha perso la pazienza andando a sfogarsila; ecco cosa successe. Nella scorsa stagione abbiamo assistito a diversi sfoghi da parte degli allenatori e ogni volta le loro critiche erano direttei direttori di gara. Ricordiamo Pioli dopo Milan-Udinese (rete dei friulani arrivata dopo un presunto fallo di mano) e anche dopo Milan-Spezia in cui il tecnico rossonero apparve visibilmente frustato per il fischio dell’arbitro pochi secondi prima del gol che avrebbe cambiato la partita. Non possiamo non menzionare Thiago Motta al termine di Spezia-Lazio, partita finita nel ciclone con il gol di Acerbi, convalidato nonostante una posizione di fuorigioco. LaPresseDa citare anche Mourinho; il tecnico della Roma si è lamentato più voltei direttori ...

Pubblicità

Televisionando

... che si aggiudica anche il premio Wella, miglior attrice non protagonista Luisa- che, dopo ... era entrato nella cinquina degli Oscar e stava per bissare ilsuccesso de "La grande ...In particolare a insospettire un gestodi Matteo con cui avrebbe snobbato la compagna. Matteoe Valeria Cardone: gesto spiazzante Secondo alcune indiscrezioni,avrebbe preso ... Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone ai ferri corti Tutta la verità E' passato solo un mese dalla fine del campionato e il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma in casa Salernitana si notano tante contraddizioni. A chi, ormai senza argomenti, ...E' chiaro che si finisca per interessarsi anche della vita privata di un personaggio famoso ... Questa volta ci occupiamo di Massimo Ranieri, che non è soltanto il cantante, attore conduttore e showma ...