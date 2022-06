Rai3 | annuncio in diretta | “Mi hanno data per morta” | la conduttrice è sotto shock

(Di giovedì 23 giugno 2022) Dichiarazione che lascia tutti senza parole quellamercoledì sera su, in. Laè rimasta di stuccoin(Raiplay)Durante una trasmissione in, mercoledì 22 giugno, unaha annunciato una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da quando esiste internet e il web, infatti, le informazioni circolano molto più velocemente ed è difficile controllarle e arrestarle, nel caso siano false. L’inha lasciato lae ha gettato i telespettatori in una rabbia e in un nervosismo senza precedenti. È successo proprio durante i minuti di apertura, su ...

Pubblicità

RaiperilSociale : RT @RaiTre: 'Un po' di silenzio, dobbiamo dare un annuncio importante!'. Mia e Cesare Bocci arrivano su Rai3 con #ImperfettiSconosciuti. D… - RaiTre : 'Un po' di silenzio, dobbiamo dare un annuncio importante!'. Mia e Cesare Bocci arrivano su Rai3 con… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' AMADEUS EX MACHINA '. Chiara Ferragni condurrà con Amadeus la prima e ultima serata del 73/o Festival di Sanremo. L'annunci… - BlobRai3 : ' AMADEUS EX MACHINA '. Chiara Ferragni condurrà con Amadeus la prima e ultima serata del 73/o Festival di Sanremo.… -

Fanpage.it

SuGenerazione Bellezza 597.000 (3,8%), Un Posto al Sole 1.301.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo ... Il Tg1 delle 20 con l'di Amadeus che porta a Sanremo Chiara Ferragni 3.864.000 (25,9%).... il programma di Lucia Annunziata in onda su, ma per lei non sarà ancora il momento di andare ... L'arriva dal direttore dell'approfondimento in Rai, Antonio Di Bella, che lo reso noto ... Cesare Bocci torna in tv con la figlia Mia alla conduzione di Imperfetti Sconosciuti Torna a far discutere il caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa 26 anni fa. La trasmissione Chi l'ha Visto ha annunciato un'importante novità: ecco le ultime clamorose rivelazioni.Marco Travaglio è ospite di "Cartabianca" su Rai3, subito dopo il discorso in cui Luigi Di Maio ha annunciato la scissione del suo ...