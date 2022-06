Raffaella Carrà, lo straziante ricordo di Barbara Boncompagni: parole commoventi (Di giovedì 23 giugno 2022) Raffaella Carrà, definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna e America Latina. La showgirl è scomparsa il 5 luglio 2021 dopo aver combattuto contro un terribile male. Chi la ama non si rassegna alla sua scomparsa. Ad esempio, Barbara Boncompagni, figlia di Gianni compagno storico della showgirl, durante una lunga intervista al settimanale Oggi ha parlato del suo dolore per la morte della Carrà.



La scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita degli italiani. Sì, avete ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022), definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna e America Latina. La showgirl è scomparsa il 5 luglio 2021 dopo aver combattuto contro un terribile male. Chi la ama non si rassegna alla sua scomparsa. Ad esempio,, figlia di Gianni compagno storico della showgirl, durante una lunga intervista al settimanale Oggi ha parlato del suo dolore per la morte dellaLa scomparsa improvvisa diha lasciato un vuoto incolmabile nella vita degli italiani. Sì, avete ...

Pubblicità

enpaonlus : Raffaella Carra’ avrebbe compiuto gli anni oggi. Qui con la sua cagnolina Chica! Buon compleanno tra le stelle!!! - RaiRadio2 : Il #18giugno di 79 anni fa nasceva Raffaella Carrà ?? - figlidiloredana : RT @giovannipandin_: RT LA MIA PARETE DI SANTINI A SCUOLA PER FAR ANDARE BENE ANCHE LA SECONDA PROVA. (RAFFAELLA CARRÀ HA MOLTO POTERE) #m… - nuova_venezia : Maturità, gli dèi della cultura pop in soccorso dei maturandi: spopolano i santini autoprodotti di Harry Styles, Al… - il_piccolo : Maturità, gli dèi della cultura pop in soccorso dei maturandi: spopolano i santini autoprodotti di Harry Styles, Al… -