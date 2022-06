Raffaella Carrà, il ricordo di Barbara Boncompagni: “Non ho superato la perdita” (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sono tanti modi per essere madri. Raffaella Carrà è stata un esempio di umanità e d’amore materno pur non avendo mai avuto la gioia di mettere al mondo un figlio. Un dolore che l’ha segnata, certo, ma che non ha mai fermato il suo desiderio di esprimere amore, protezione, cura verso qualcuno che ha potuto sentire come un figlio. Lo ha spiegato bene Barbara Boncompagni, figlia di Gianni (compagno storico della showgirl), che ancora non riesce a rassegnarsi alla sua perdita. Troppo improvvisa, troppo grande. A detta sua, insuperabile. Raffaella Carrà, il dolore di Barbara Boncompagni “Credo che il 5 luglio starò malissimo, non ho ancora smaltito la perdita” – ha raccontato Barbara ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci sono tanti modi per essere madri.è stata un esempio di umanità e d’amore materno pur non avendo mai avuto la gioia di mettere al mondo un figlio. Un dolore che l’ha segnata, certo, ma che non ha mai fermato il suo desiderio di esprimere amore, protezione, cura verso qualcuno che ha potuto sentire come un figlio. Lo ha spiegato bene, figlia di Gianni (compagno storico della showgirl), che ancora non riesce a rassegnarsi alla sua. Troppo improvvisa, troppo grande. A detta sua, insuperabile., il dolore di“Credo che il 5 luglio starò malissimo, non ho ancora smaltito la” – ha raccontato...

