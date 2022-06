Questo video non mostra un attacco ucraino a una piattaforma nel Mar Nero (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vede una piattaforma in mare in fiamme, con delle navi intorno da cui vengono spruzzati getti d’acqua per spegnere l’incendio. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata nel Mar Nero e mostrerebbe una piattaforma di produzione di gas in Crimea attaccata dalle forze armate ucraine. Si tratta di un contenuto fuorviante. Il filmato è reale, ma non è stato girato a giugno 2022 e non ha alcun collegamento con l’attuale guerra in Ucraina. Il video oggetto di analisi è stato caricato online su Youtube nel 2008 e, stando alla didascalia, mostrerebbe una piattaforma petrolifera nel Mar Rosso. Come hanno riportato ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 21 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato unin cui si vede unain mare in fiamme, con delle navi intorno da cui vengono spruzzati getti d’acqua per spegnere l’incendio. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata nel Mare mostrerebbe unadi produzione di gas in Crimea attaccata dalle forze armate ucraine. Si tratta di un contenuto fuorviante. Il filmato è reale, ma non è stato girato a giugno 2022 e non ha alcun collegamento con l’attuale guerra in Ucraina. Iloggetto di analisi è stato caricato online su Youtube nel 2008 e, stando alla didascalia, mostrerebbe unapetrolifera nel Mar Rosso. Come hanno riportato ...

Pubblicità

SerieA : Oggi. 1 mese fa. ?????? Questo: - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - RadioZetaOf : ?? Se tante volte vi siete chiesti perché amiamo quello che fa male ?? … questo è lo show giusto per voi! Sul palco d… - Taekookjjk666 : RT @jungkookmysmile: MI DISPIACE PER CHARLIE MA NON VEDO L’ORA DI VEDERE QUESTO VIDEO SOLO PER JUNGKOOK - skz1ni : non questo tiktok con il remix di domino che ha 10M di views ?????? -