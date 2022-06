“Quarto divorzio”. Il ricco vip si è lasciato di nuovo: addio alla moglie dopo 6 anni di matrimonio (Di giovedì 23 giugno 2022) Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia, nonostante i rumors parlavano da tempo di crisi tra i due, è stata accolta con stupore dai fan. Il matrimonio del 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice già sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato dunque al capolinea dopo sei anni dal fatidico sì. Nulla di ufficiale ancora dato che si tratta di fonti anonime citate da vari giornali tra cui il New York Times. Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia al momento non confermata, se dovesse rivelarsi esatta si tratterebbe del Quarto divorzio per il tycoon dei media. Murdoch e la Hall sono sposati dal 2016 e all’epoca delle nozze Rupert si era definito “l’uomo più felice del mondo”. Che da allora sia cambiato qualcosa? ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia, nonostante i rumors parlavano da tempo di crisi tra i due, è stata accolta con stupore dai fan. Ildel 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice già sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato dunque al capolineaseidal fatidico sì. Nulla di ufficiale ancora dato che si tratta di fonti anonime citate da vari giornali tra cui il New York Times. Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia al momento non confermata, se dovesse rivelarsi esatta si tratterebbe delper il tycoon dei media. Murdoch e la Hall sono sposati dal 2016 e all’epoca delle nozze Rupert si era definito “l’uomo più felice del mondo”. Che da allora sia cambiato qualcosa? ...

Pubblicità

infoitcultura : Quarto divorzio per Rupert Murdoch: il magnate dice addio all'attrice Jerry Hall - ilgiornale : Il magnate dell'editoria sarebbe a un passo dalla separazione dall'attrice Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger, sp… - zazoomblog : Quarto divorzio per Rupert Murdoch: il magnate dice addio allattrice Jerry Hall - #Quarto #divorzio #Rupert… - RaiNews : Quarto divorzio in vista per il tycoon #RupertMurdoch #JerryHall - Catilina_Quarto : @fabcelestini @elio_vito Che c'entra, loro sono la classe dirigente. Per loro valgono regole diverse e la chiesa ma… -