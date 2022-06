Quanto costa al Pd la scissione di Di Maio. Parla Ignazi (Di giovedì 23 giugno 2022) Mentre Luigi Di Maio sembra orientare la sua bussola al centro, Giuseppe Conte prova a tenere uniti i cocci di un Movimento 5 Stelle in progressiva consunzione e dichiara di voler sostenere il Governo. Di strappi, per il momento, ne ha abbastanza. Ora però, il grosso problema riguarda l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd. Nonostante il segretario dem Enrico Letta abbia già specificato – ecumenicamente – che si rivolgerà a entrambi gli interlocutori, la scissione crea un vulnus politico non indifferente. “L’operazione di Di Maio? A rimetterci maggiormente sarà proprio il Pd”. Ne è convinto il politologo e docente Piero Ignazi secondo cui il futuro dei dem sarà “tutt’altro che roseo”. Il progetto del campo largo è naufragato completamente? Il Pd ora nuota in un mare di macerie. Con un centro affollato di ‘galli’ ed ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Mentre Luigi Disembra orientare la sua bussola al centro, Giuseppe Conte prova a tenere uniti i cocci di un Movimento 5 Stelle in progressiva consunzione e dichiara di voler sostenere il Governo. Di strappi, per il momento, ne ha abbastanza. Ora però, il grosso problema riguarda l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd. Nonostante il segretario dem Enrico Letta abbia già specificato – ecumenicamente – che si rivolgerà a entrambi gli interlocutori, lacrea un vulnus politico non indifferente. “L’operazione di Di? A rimetterci maggiormente sarà proprio il Pd”. Ne è convinto il politologo e docente Pierosecondo cui il futuro dei dem sarà “tutt’altro che roseo”. Il progetto del campo largo è naufragato completamente? Il Pd ora nuota in un mare di macerie. Con un centro affollato di ‘galli’ ed ...

