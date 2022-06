Pubblicità

borghi_claudio : 26 marzo... 'Fra un mese Putin sarà senza risorse': la rivelazione dei servizi segreti alleati dopo il vertice a R… - bendellavedova : “Chi ci dice che l'Ucraina esisterà ancora tra due anni?”, ha affermato Medvedev. Ecco, questo è ciò che accadrà se… - GiovaQuez : Orsini: 'Farò un esperimento mentale. Una volta che Putin avrà conquistato il Donbass prenderà tempo per capire com… - HuffPostItalia : 'Putin sarà anche malato, ma questo posto non sembra molto sano'. La ribellione anti Europa degli stanchi Balcani - Mafalda86908794 : 'Fai sciopero? Sei amico di Putin' Prepariamoci: sarà il nuovo refrain -

L'HuffPost

... nonostante già in passato sia stato puntualizzato che ciuna nuova guerra fredda da parte ... Come finirà la situazione Cina contro Nato Boris Johnson: "cattiva pace Ucraina Disastro"/ "......che ora minaccia il Donbass Il ministro della Difesa ucraina Oleksii Reznikov ha annunciato oggi l'arrivo nel paese dei famigerati lanciamissili a lungo raggio americani Himars. "L'estate... "Putin sarà anche malato, ma questo posto non sembra molto sano". La ribellione anti Europa degli stanchi Balcani (di A. Mauro)