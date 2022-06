Putin: paesi BRICS cooperino contro crisi nell'economia globale (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir Putin invita i leader di Brasile, India, Cina e Sudafrica a cooperare di fronte alle "azioni egoistiche" dell'Occidente, mentre Mosca è provata dalle sanzioni impostagli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente russo Vladimirinvita i leader di Brasile, India, Cina e Sudafrica a cooperare di fronte alle "azioni egoistiche" dell'Occidente, mentre Mosca è provata dalle sanzioni impostagli ...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'L'Occidente è una SPAVENTOSA forza espansiva. Proprio perché si espande continuamente a detrimento di altr… - ilfoglio_it : Ucraina e Israele, i destini incrociati di due paesi assediati dai nemici dell’occidente: entrambi lottano per dife… - Corry08101961 : RT @matt1news: PUTIN:'I PAESI OCCIDENTALI UTILIZZANO STRUMENTI FINANZIARI PER FAR PAGARE AL RESTO DEL MONDO I LORO ERRORI IN MACROECONOMIA'… - MercPat : RT @matt1news: PUTIN:'I PAESI OCCIDENTALI UTILIZZANO STRUMENTI FINANZIARI PER FAR PAGARE AL RESTO DEL MONDO I LORO ERRORI IN MACROECONOMIA'… - LuigiBevilacq17 : RT @itsmeback_: Maggiore è il numero di Paesi confinanti con la Russia che entreranno nella Nato, maggiori saranno le probabilità di guerra… -