Psicologo e terapia di coppia: come trovare il giusto equilibrio in una relazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo la psicologia, la coppia può essere considerata come una "relazione terapeutica naturale". Non sempre, però, nella coppia ci si fa solo del bene. Per capirne di più in merito, abbiamo intervistato la dottoressa Chiara Venturi, psicoterapeuta esperta proprio in terapia di coppia. come si manifesta una crisi di coppia? Un professionista Psicologo con un po' esperienza nelle dinamiche relazionali potrà confermare che le crisi di coppia si possono concretizzare in una grande varietà di forme, e con differenti livelli di complessità. Può succedere che, a un certo punto, si disorganizzi il funzionamento della coppia maniera anche brusca a seguito di particolari eventi. Oppure può accadere che i ...

