PSG, parola all'ex agente di Neymar: «Vi svelo il suo vero sogno» (Di giovedì 23 giugno 2022) PSG, l'ex agente di Neymar svela un retroscena sull'attaccante brasiliano, in uscita dal club parigino: le dichiarazioni Wagner Ribeiro, ex agente di Neymar, ha parlato del brasiliano del PSG ai microfoni di goal.com. Neymar – «Ha un sogno, vincere la Champions League con il PSG. Nonostante le tante voci che parlano di un possibile addio, è molto motivato e non si arrenderà fino a che non avrà raggiunto il suo obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

