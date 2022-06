Psg Neymar | futuro al Barcellona del brasiliano? L’agente l’ha offerto agli spagnoli

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildipotrebbe essere lontano dal Psg, il suo agente lo avrebbealLa permanenza dial Psg sembra tutt’altro che certa. Il, secondo quanto riportato dal Chiringuito, sarebbe statodal suo agente al. 50 milioni per il trasferimento, ma al momento glidevono risolvere la questione legata ai debiti societari. Non è da escludere la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

1 Secondo la trasmissione tv 'El Chiringuito de Jugones', l'attaccante del Paris Saint - Germainè stato nuovamente offerto al Barcellona. La sua valutazione è di 50 milioni di euro , ma nel contratto del giocatore brasiliano esiste una clausola per prolungare fino al 2027.Nel mercato mondiale ci sono tre big, che chiunque li prende si porta a casa almeno 18 gol annui. Dybala a zero è il primo, poi arrivano nomi da rimanere senza parole. Illiberacon condizioni favorevoli: prestito gratuito con metà ingaggio pagato direttamente dal: 25 li mette il club di Parigi, gli altri 20 toccano al club che lo prende, ma con il ...Secondo la trasmissione tv "El Chiringuito de Jugones", l'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar è stato nuovamente offerto al Barcellona. La sua valutazione è di 50 milioni di euro, ma nel contrat ...Secondo il quotidiano francese l'opzione scatterà dal primo luglio: si allungherà di un anno il contratto dell'attaccante brasiliano, in uscita e accostato alla Juve ...