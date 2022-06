Prima ruba l’auto, poi il folle inseguimento e l’incidente: aperta la caccia al ladro (Di giovedì 23 giugno 2022) Prima ruba un’auto, poi quando le forze dell’ordine lo inseguono provoca un incidente stradale riuscendo, almeno per il momento, a far le proprie tracce. È successo oggi, 23 giugno, alle prime luci dell’alba. Sono tuttora in corso le indagini e le ricerche dell’uomo. Leggi anche: Roma, inseguimento da film e spari: cerca di seminare carabinieri e polizia e li sperona, feriti due agenti ruba un’auto e viene inseguito dai Carabinieri: i fatti L’inseguimento è cominciato a Grottaferrata. Il ladro di auto poco Prima aveva rubato una jeep Range Rover Velar nella Capitale — zona Trionfale — che è stata poi localizzata lungo la Tuscolana, in località Molara. Le ricerche della vettura , da parte degli agenti della Sezione Radiomobile di Frascati, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022)un’auto, poi quando le forze dell’ordine lo inseguono provoca un incidente stradale riuscendo, almeno per il momento, a far le proprie tracce. È successo oggi, 23 giugno, alle prime luci dell’alba. Sono tuttora in corso le indagini e le ricerche dell’uomo. Leggi anche: Roma,da film e spari: cerca di seminare carabinieri e polizia e li sperona, feriti due agentiun’auto e viene inseguito dai Carabinieri: i fatti L’è cominciato a Grottaferrata. Ildi auto pocoavevato una jeep Range Rover Velar nella Capitale — zona Trionfale — che è stata poi localizzata lungo la Tuscolana, in località Molara. Le ricerche della vettura , da parte degli agenti della Sezione Radiomobile di Frascati, sono ...

Pubblicità

CorriereCitta : Prima ruba l’auto, poi il folle inseguimento e l’incidente: aperta la caccia al ladro - pilfra93 : @FusatoRiccardo Mai ridicoli come te e come gli interisti caro Riccardo Frustrato, prima a dire che la Juve ruba, o… - Aio_Ben : RT @claudiogiammat2: @Mauro5514 A La Russa gli toglierei lo stipendio che ruba da quarant'anni e gli darei la cifra del RdC poi vorrei vede… - Mauro5514 : RT @claudiogiammat2: @Mauro5514 A La Russa gli toglierei lo stipendio che ruba da quarant'anni e gli darei la cifra del RdC poi vorrei vede… - pesorati : @liliaragnar quetsa analisi che con i miei mezzi non posso appoggiare poiché non sono un esperto di gas. Conviene r… -