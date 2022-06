Premio Gian Maria Volonté ad Alba Rohrwacher e Renato Carpentieri (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande attesa per la XIX^ edizione del festival La Valigia dell’attore, che si svolge ogni anno sull’isola di La Maddalena (SS), quest’anno in programma dal 26 al 30 luglio.In tale ambito il prestigioso Premio Gian Maria Volonté sarà assegnato per la prima volta a due interpreti. Il Premio Gian Maria Volonté per la prima volta a due interpreti I vincitori del Premio Gian Maria VolontéIl 28 luglio salirà a ritirarlo, sul palco della Fortezza I Colmi, l’attrice Alba Rohrwacher. Fiorentina di origine e diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha lavorato con registi del calibro di Carlo Mazzacurati, Marco Bellocchio, Daniele Luchetti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Grande attesa per la XIX^ edizione del festival La Valigia dell’attore, che si svolge ogni anno sull’isola di La Maddalena (SS), quest’anno in programma dal 26 al 30 luglio.In tale ambito il prestigiososarà assegnato per la prima volta a due interpreti. Ilper la prima volta a due interpreti I vincitori delIl 28 luglio salirà a ritirarlo, sul palco della Fortezza I Colmi, l’attrice. Fiorentina di origine e diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha lavorato con registi del calibro di Carlo Mazzacurati, Marco Bellocchio, Daniele Luchetti, ...

Pubblicità

asmistaken : RT @letiziafrau: Gian Piero Bona (Carignano, 8 novembre 1926 – Moncalieri, 27 ottobre 2020). Nel 2013 ha vinto il Premio Dessì per la poes… - letiziafrau : Gian Piero Bona (Carignano, 8 novembre 1926 – Moncalieri, 27 ottobre 2020). Nel 2013 ha vinto il Premio Dessì per… - egidio_gialdini : MINARDI: 'SAINZ secondo nel miglior GP in Ferrari'. Franco NUGNES e Gian Carlo MINARDI valutano le prestazioni di t… - EMegafon : Gian Paolo Barbieri. L’uomo e la bellezza de Emiliano Scatarzi, premio del público Biografilm Art & Music del 18° B… - famo2spaghi : RT @unipv: A Gian Pietro Pirola, professore ordinario di Geometria @unipv il Premio Linceo per la #Matematica assegnato dall'Accademia Nazi… -