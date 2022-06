Premier League: “Lo United gli offriva 350mila euro a settimana, ma Pogba pensava che non gli bastasse” (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 13:52:31 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Tutte le strade da Paul Pogba portano a Turn. ‘Sky’ racconta che la sua agente, Rafaela Pimienta, una delle ereditiere dell’impero Raiola, si è recata a Milano per chiudere il trasferimento. Pogba, destinato ai suoi tempi da Real Madrid e PSG, ad arrivare libero alla Juventus dal Manchester United… per la seconda volta in carriera! Era già successo nel 2012. Ora dovrebbe firmare un contratto con la ‘Vecchia Signora’ per tre stagioni più un’altra opzionale. La cosa più curiosa del caso sono le informazioni fornite da Kaveh Solhekol, un giornalista di “Sky”, in merito alla sua non continuità all’Old Trafford. “Pogba ha rifiutato un’offerta di rinnovo di 350.000 euro a settimana la scorsa estate ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 13:52:31 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Tutte le strade da Paulportano a Turn. ‘Sky’ racconta che la sua agente, Rafaela Pimienta, una delle ereditiere dell’impero Raiola, si è recata a Milano per chiudere il trasferimento., destinato ai suoi tempi da Real Madrid e PSG, ad arrivare libero alla Juventus dal Manchester… per la seconda volta in carriera! Era già successo nel 2012. Ora dovrebbe firmare un contratto con la ‘Vecchia Signora’ per tre stagioni più un’altra opzionale. La cosa più curiosa del caso sono le informazioni fornite da Kaveh Solhekol, un giornalista di “Sky”, in merito alla sua non continuità all’Old Trafford. “ha rifiutato un’offerta di rinnovo di 350.000la scorsa estate ...

