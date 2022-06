Prato | 94enne salvata da ictus cerebrale - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

...alla tempestività e al lavoro di squadra dello stroke team dell'ospedale santo Stefano di. La ... Lasi era presentata in pronto soccorso per un deficit di forza agli arti ed una ...I trattamenti della fase acuta vengono effettuati in stretta collaborazione con il 118, il pronto soccorso, la neurologia, la radiologia die la neuroradiologia interventistica di Firenze. Nell'... Prato, 94enne salvata da ictus cerebrale La donna si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano con i segni di un ictus in atto e i medici hanno avuto la prontezza di capire il problema e risolverlo in breve tempo ...La tempestività ed il lavoro di squadra dello Stroke team dell'ospedale Santo Stefano di Prato sono stati fondamentali per l’esito positivo di una vicenda che ha riguardato una paziente di 94 anni ...