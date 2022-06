Povertà, crescita, demografia. Putin ha fallito tutte le promesse (Di giovedì 23 giugno 2022) Vladimir Putin si è paragonato a Pietro il Grande facendo un parallelo sulla missione storica di entrambi, che è quella di riconquistare le terre ritenute russe: “Ora spett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Vladimir Putin si è paragonato a Pietro il Grande facendo un parallelo sulla missione storica di entrambi, che è quella di riconquistare le terre ritenute russe: “Ora spett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MARCOFE05596187 : Dunque vediamo: povertà in aumento,crescita inesistente,migliaia di PMI chiuse, inflazione galoppante,spread in cre… - giulicast : RT @DigiTInst: In un mondo in cui ad oggi 836 milioni di persone vivono in #povertà estrema, ciò che ci si aspetta dal futuro è una crescit… - raffaellamucci1 : @serracchiani @EnricoLetta L'Ucraina chiede sempre + armi e soldi e noi italiani iniziamo a tirare la cinghiae ad a… - Giulia21033933 : @DAVIDPARENZO 5/6 milioni di italiani in POVERTÀ ASSOLUTA in crescita...??ma chi se ne frega sono 'solo italiani'!?giusto??????? - ilgalaverna : @Ninozzo63 Faccio notare che l'aver fatto dell'impresa privata il centro della societa' sta producendo riduzione de… -