Pornhub si è trasformato in Game of Thrones

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il gruppo madre di, MindGeek, perde i suoi due massimi dirigenti Financial Times, di Patricia Nilsson e Alex Barker, pagina 6 Il gruppo dirigente è stato in disaccordo sulla diagnosi dei problemi e sull’approccio migliore I due massimi dirigenti di MindGeek, proprietaria di, si sono dimessi martedì dopo oltre un decennio di gestione di una delle più potenti e controverse società di porno online. La partenza di Feras Antoon, amministratore delegato, e di David Tassillo, direttore operativo, ha fatto seguito alle critiche sul modello di business dell’azienda e alle crescenti tensioni con il suo proprietario, l’investitore austriaco Bernd Bergmair. MindGeek, con sede in Lussemburgo, ha dominato l’industria degli adulti dopo l’avvento dello streaming video. I ricavi hanno raggiunto un picco di circa 460 milioni di dollari nel 2018 e i ...