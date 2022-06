Pogba | Schira | “Sarà un nuovo giocatore della Juventus Dzeko interessa ai bianconeri”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 23 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. La Juve ha due trattative in piedi,e Di Maria: come procedono questi due affari? “un calciatoreJuve, mancano solo le visite mediche e la firma del contratto, ormai è un’affare già concluso. Guadagnerà circa 10 milioni a stagione, ha accettato l’offerta da tempo. Per Di Maria, invece, isono in attesa, ma filtra ottimismo per la chiusuratrattativa. L’argentino non ha ancora dato la risposta definitiva, entro il week end potrebbe arrivare la decisione finale. La ...