Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Senato ha votato la fiducia al governo, posta sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto per l'attuazione del Pnrr. I presenti erano 202, i votanti 210, i voti favorevoli 179 e contrari 22. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

