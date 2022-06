Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Il Senato ha votato la fiducia al governo, posta sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto per l'attuazione del Pnrr. I presenti erano 202, i votanti 210, i voti favorevoli 179 e contrari 22. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Ilhato laal, posta sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto per l'attuazione del. I presenti erano 202, inti 210, i voti favorevoli 179 e contrari 22.

