Pnrr | Gentiloni scarica la fatica sui sindaci Biondi | «Si ricordano di noi solo quando fa comodo»

(Di giovedì 23 giugno 2022) «Ci si ricorda deifa, ma spesso ci si dimentica quanto siano lasciati soli a contrastare ogni tipo di emergenza, ora sanitaria ora economica ora umanitaria, che investe le comunità». Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi, ha commentato le dichiarazioni all’evento dell’Anci “Missione Italia” del Commissario Ue agli Affari economici, Paolo, il quale, sottolineando la centralità deiin relazione all’attuazione del, è parso incorrere in unobarile, specie alla luce di quella solitudine, ricordata da, in cui spesso vengono lasciati i primi cittadini nelle battaglie in prima linea. Le parole disul ruolo dei ...

Nella due giorni del 22 e 23 giugno dell'Associazione dei Comuni italiani è stato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. Nonostante i dati, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni invita a non fasciarsi la testa: "Siamo in fase che se usiamo bene queste risorse di questo piano (PNRR, ndr) possiamo fare, anche in..." È la dura replica del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, appena rieletto, alle dichiarazioni del Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni con risorse del Pnrr e del relativo...