“Più miocarditi tra gli under 40 vaccinati con Moderna” Parla il cardiologo Verdecchia

Per mesi si è dibattuto sul rischio di miocarditi e pericarditi dopo i vaccini. Ora, uno studio di Oxford, pubblicato su Nature rivela che è stata riscontrata una maggiore incidenza di miocarditi negli under 40 vaccinati rispetto a chi è stato malato di Covid. Come spiega al Fatto il cardiologo Paolo Verdecchia. Primario di cardiologia all'ospedale di Assisi, Verdecchia è considerato uno dei massimi esperti di ipertensione arteriosa nel mondo ed è anche associate editor dell'International Journal of Cardiology. Verdecchia: «Maggiore incidenza di miocarditi con Moderna» «Questi dati suggeriscono che tra i soggetti under 40 ci sia una maggiore incidenza di miocarditi con Moderna»

