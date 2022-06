“Più bella di questa non c’è”. Federica Sciarelli, la notizia è arrivata stamattina: “Giusto così” (Di giovedì 23 giugno 2022) bella notizia per Federica Sciarelli. I dati degli ascolti tv registrati nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, fanno sorridere qualcuno e lasciano l’amaro in bocca a qualcun altro. Diciamo subito che per quanto riguarda il prime time abbiamo assistito ad una grande frammentazione del pubblico. Insomma nessuno ha fatto la voce grossa. Ma ci sono, come sempre, vincitori e vinti. A raggiungere il maggior numero di telespettatori è stato il film su Rai1 “Al posto tuo” che ha totalizzato 2 milioni di spettatori (12,7% di share). La bella notizia per Federica Sciarelli è che subito dietro al programma più visto della serata c’è proprio “Chi l’ha visto?”. La trasmissione che si occupa di persone scomparse ha infatti conquistato su Rai3 1,8 milioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)per. I dati degli ascolti tv registrati nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, fanno sorridere qualcuno e lasciano l’amaro in bocca a qualcun altro. Diciamo subito che per quanto riguarda il prime time abbiamo assistito ad una grande frammentazione del pubblico. Insomma nessuno ha fatto la voce grossa. Ma ci sono, come sempre, vincitori e vinti. A raggiungere il maggior numero di telespettatori è stato il film su Rai1 “Al posto tuo” che ha totalizzato 2 milioni di spettatori (12,7% di share). Laperè che subito dietro al programma più visto della serata c’è proprio “Chi l’ha visto?”. La trasmissione che si occupa di persone scomparse ha infatti conquistato su Rai3 1,8 milioni ...

Pubblicità

antoclerici : Ho avuto il privilegio di conoscerla e intervistarla. Da vicino ancora piu' bella, stupenda. Una professionista man… - _GigiDAlessio_ : Napoli è stato un sogno! Due serate nella piazza più bella del mondo, sotto il cielo della mia città, insieme a tut… - GigiDatome : L’immagine più bella di tutta la serie, non a caso con @SirHines protagonista (mio cameo notevole, devo ammetterlo)… - atoq_oq : @ilcozzaronero @kaimmelo @SbirulinSbirule @GianNicolosi @thetrueshade @90ordnasselA @hakanc10 Non rispondere, fai p… - Brigante_384 : @Gabriella06_00 È vero la natura è la cosa più bella che ci possa essere peccato per noi umani che non la rispettiamo -

Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2022 ...si accorgerà che Don Luis è arrivato al locale per assistere allo spettacolo della Bella Margherita ... Come comportarsi ora Per Raffaele le cose si mettono sempre più male . La situazione gli sta ... Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Luis riconoscerà Francisca ... è Louis che incuriosito dalla voce della 'Bella Margarita' è andato a vedere il suo spettacolo ... Salvador si presenta alla contessa come uno degli imprenditori più importanti della città e le mostra ... Stile e Trend Fanpage ...si accorgerà che Don Luis è arrivato al locale per assistere allo spettacolo dellaMargherita ... Come comportarsi ora Per Raffaele le cose si mettono sempremale . La situazione gli sta ...... è Louis che incuriosito dalla voce della 'Margarita' è andato a vedere il suo spettacolo ... Salvador si presenta alla contessa come uno degli imprenditoriimportanti della città e le mostra ... Viaggio nella Città Eterna dalla terrazza più bella di Roma