Pisa, UFFICIALE Rolando Maran sulla panchina dei toscani

Arriva il comunicato del Pisa: Rolando Maran è il nuovo allenatore della squadra toscana, che ha mancato la promozione in finale dei playoff Il Pisa ha ufficializzato l'arrivo di Rolando Maran sulla sua panchina. Di seguito il comunicato dei toscano. ?? COMUNICATO SOCIETARIO #Pisa #PisaSC #ForzaPisahttps://t.co/HkCpXK7AFv— Pisa Sporting Club (@PisaSC) June 23, 2022 «Il Pisa Sporting Club comunica che, a partire dal 1 luglio 2022, l'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra sarà affidato al signor Rolando Maran. Dopo una lunga carriera da calciatore il futuro tecnico nerazzurro, classe 1963, ha ...

