Pio XII e gli ebrei: il Vaticano pubblica l'archivio con le richieste di aiuto durante il nazifascismo (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - “Nella mia mentalità provinciale mi ero immaginato che in Vaticano ci fossero tutti personaggi innanzi ai quali si dovesse tremare verga a verga, invece non ho visto che dei fratelli, gentili e premurosi”: la scrittura è tremante ma chiara. Inchiostro nero su carta giallognola. La penna sbanda, il tratto incerto impresso sulla lettera - datata Roma, 25 giugno 1940 - testimonia speranza e disperazione. La missiva è parte dell'imponente archivio che racchiude le richieste di aiuto inviate da ebrei, battezzati e non, a Papa Pio XII da tutta Europa, dopo l'inizio delle persecuzioni nazi-fasciste. Per la prima volta questa miniera di storie – per volere di Papa Francesco – è stata digitalizzata ed è accessibile a tutti. Visti o passaporti per espatriare, ricongiungimenti familiari, liberazione dal ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - “Nella mia mentalità provinciale mi ero immaginato che inci fossero tutti personaggi innanzi ai quali si dovesse tremare verga a verga, invece non ho visto che dei fratelli, gentili e premurosi”: la scrittura è tremante ma chiara. Inchiostro nero su carta giallognola. La penna sbanda, il tratto incerto impresso sulla lettera - datata Roma, 25 giugno 1940 - testimonia speranza e disperazione. La missiva è parte dell'imponenteche racchiude lediinviate da, battezzati e non, a Papa Pio XII da tutta Europa, dopo l'inizio delle persecuzioni nazi-fasciste. Per la prima volta questa miniera di storie – per volere di Papa Francesco – è stata digitalizzata ed è accessibile a tutti. Visti o passaporti per espatriare, ricongiungimenti familiari, liberazione dal ...

Vaticano, online documenti su richieste aiuto ebrei d'Europa a Pio XII Si tratta della serie documentaria riguardante il pontificato di Pio XII (aperto alla consultazione dal 2 marzo 2020) e denominata 'Ebrei'. La serie documentaria La serie è chiamata così perché era ... Ebrei di tutta Europa a Pio XII: "Ci aiuti lei". Il Vaticano pubblica le lettere dei disperati "Si oggi scrivo a Lei, è per pregarla di aiutarmi da lontano". Inizia così una lettera con una disperata richiesta di aiuto indirizzata a papa Pio XII . Il mittente era uno studente universitario tedesco di 23 anni, la cui unica colpa era di essere di origine ebraica. Pur essendo stato battezzato nel 1938, per il Terzo Reich il suo sangue ... Si tratta della serie documentaria riguardante il pontificato di(aperto alla consultazione dal 2 marzo 2020)denominata 'Ebrei'. La serie documentaria La serie è chiamata così perché era ..."Si oggi scrivo a Lei, è per pregarla di aiutarmi da lontano". Inizia così una lettera con una disperata richiesta di aiuto indirizzata a papa. Il mittente era uno studente universitario tedesco di 23 anni, la cui unica colpa era di essere di origine ebraica. Pur essendo stato battezzato nel 1938, per il Terzo Reich il suo sangue ...