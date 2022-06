Pinguini Tattici Nucleari, bagno di folla per il 'Dove siamo rimasti Tour' (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua senza sosta lo straordinario successo del Dove eravamo rimasti Tour dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia da Coronavirus, la band è tornata a vivere il ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) Continua senza sosta lo straordinario successo deleravamodei. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia da Coronavirus, la band è tornata a vivere il ...

Pubblicità

soundsblogit : Pinguini Tattici Nucleari, Roma, 23 giugno 2022: info biglietti, scaletta concerto, orari e come arrivare - idknarry1D : @sunflower_vol_6 oddio che bello lou, io se riesco vedo se ne trovo uno per il 3 settembre io sono andata dai 5sos,… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma - SkyTG24 : La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma - miguardih : Vendo due biglietti (posti vicini) per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al forum di Assago il 4 Luglio. Ch… -