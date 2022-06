Pierce Brosnan guerriero ambientalista con il figlio Paris nello spot contro le microplastiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Nato in Irlanda, cresciuto in Gran Bretagna, vissuto a Los Angeles, ha scelto le Hawaii come posto dell’anima. E nelle isole in mezzo al Pacifico, gli effetti dell’inquinamento globale si toccano letteralmente con mano. Ogni volta che si va in spiaggia. O si fa un bagno. Dall’alto del suo status di divo cinematografico mondiale, Pierce Brosnan si è fatto convincere dal più piccolo dei suoi 5 figli, Paris Brosnan, l’attivista di famiglia, a usare la sua popolarità a fin di bene. Diventare un testimonial dell’ambiente. Ne è nato uno spot che mette in guardia contro l’uso indiscriminato della plastica. Eccolo qui sopra. Pierce Brosnan con il figlio Paris Brosnan. Il vero attivista è il piccolo di casa, ... Leggi su amica (Di giovedì 23 giugno 2022) Nato in Irlanda, cresciuto in Gran Bretagna, vissuto a Los Angeles, ha scelto le Hawaii come posto dell’anima. E nelle isole in mezzo al Pacifico, gli effetti dell’inquinamento globale si toccano letteralmente con mano. Ogni volta che si va in spiaggia. O si fa un bagno. Dall’alto del suo status di divo cinematografico mondiale,si è fatto convincere dal più piccolo dei suoi 5 figli,, l’attivista di famiglia, a usare la sua popolarità a fin di bene. Diventare un testimonial dell’ambiente. Ne è nato unoche mette in guardial’uso indiscriminato della plastica. Eccolo qui sopra.con il. Il vero attivista è il piccolo di casa, ...

