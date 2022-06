Piaceva alla Roma: Kalajdzic ha offerte dalla Premier (Di giovedì 23 giugno 2022) Sasa Kalajdzic potrebbe lasciare lo Stoccarda, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Sull'attaccante austriaco... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Sasapotrebbe lasciare lo Stoccarda, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Sull'attaccante austriaco...

Pubblicità

Errorigiudiziar : #17giugno '83: arresto #enzotortora «Il personaggio non mi è mai piaciuto. Non mi piaceva il suo Portobello e nemme… - lostthemoth : Per mia madre sono sempre nervosa. Questa è la mia faccia, se non ti piaceva ti fermavi a due figli e basta tanto s… - Erik_4000 : @DucaAndrea85 piaceva alla fiorentina ma provare uno scambio con milenkovic no eh?lo dovevano regalare a galliani? - foockinglovenh : @vii_tts una sola forse ma comunque non conta perché alla fine le piaceva un’altra o un altro o entrambi ma che poi… - LucianaBrum76 : @fattoquotidiano @PellizzariGiano Quanto manca alla pensione? Eh no immagina poverini essere come quello morto a 72… -